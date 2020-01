Parma, infortuni, piove sul bagnato. Fuori anche Scozzarella, controlli per Grassi

Anche Scozzarella e Grassi si aggiungono alla lista degli indisponibili per la trasferta di sabato pomeriggio a Cagliari che include già Adorante, Inglese, Karamoh, Kulusevski e Sepe. Il regista ex Trapani ha evidenziato un problema muscolare al retto femorale destro e sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici; il centrocampista di Lumezzane dovrà, invece, rimanere a riposo per i prossimi tre giorni a causa della gastroenterite. Una situazione di totale emergenza, alleviata solo in parte dai recuperi di Barillà e Gervinho, entrambi candidati a partire dal 1', e dall’acquisto di Radu tra i pali che tuttavia si accomoderà in panchina per lasciare spazio all’ex Colombi, al probabile esordio in campionato. Davanti mancherà per la prima volta in stagione Kulusevski, che sarà rimpiazzato da Kurtic ancora avanzato nel tridente.

