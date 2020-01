D'Aversa pensa già al Cagliari: 'Conta solo il gruppo'

Archiviato il caso Gervinho, D’Aversa si concentra sul match di domani. "Il Cagliari ha fatto un girone d’andata strepitoso, assieme al Verona sono le vere due sorprese del campionato. Un momento di appannamento può capitare a tutti, ma noi dobbiamo ragionare sulla prestazione importante che ha fatto contro l'Inter. Sono nell’anno del centenario, hanno comprato giocatori importanti e hanno grandi ambizioni. Sarà una partita stimolante e difficile, sappiamo com'è finita nel girone d’andata (3-1 per i sardi al Tardinio, ndr) e che dobbiamo essere mentalmente preparati a dare battaglia a una squadra forte".

Non è il miglior Parma quello che vola in Sardegna, ma D’Aversa è comunque fiducioso. "Partiamo con 15 giocatori (saranno poi 19 i convocati, ndr): Grassi c'è ma fino a ieri non era a disposizione, si è allenato poco per un virus. A livello numerico siamo in difficoltà: per la cessione di Gervinho, per aver perso Inglese che è un giocatore importante, ma sappiamo che questi ragazzi hanno sempre stupito, nei momenti di difficoltà sono sempre andati oltre e mi auguro che nella partita di domani riusciamo a fare quel che abbiamo sempre fatto. Caprari è appena arrivato, ha terminato le visite e verrà a Cagliari, anche se non ha ancora fatto un allenamento. In attacco Cornelius ha chiuso la seduta anzitempo, poi ci sono Sprocati e Siligardi".

D’Aversa torna ancora sul Cagliari ed elogia il collega rossoblù. "Credo che l’ultimo mese non vada a cancellare quel che di buono ha fatto il Cagliari, hanno fatto 31 punti e un girone d’andata veramente strepitoso, hanno anche loro avuto degli infortuni perdendo dei giocatori come Pavoletti ma hanno avuto la possibilità di trovare delle varianti, hanno una rosa ampia, di qualità; ci tengo a sottolinearlo perché è un complimento che sto facendo a Maran, credo sia un collega di cui si parla poco". Anche il Parma è sesto con 31 punti, ma D’Aversa non vuol sentir parlare di altri obiettivi rispetto a quelli iniziali. "Quando sento parlare di queste cose mi si drizzano le antenne perché si vuol togliere valore a quel che i ragazzi hanno fatto. Sono stati bravissimi ad andare oltre a fare qualcosa di più delle proprie possibilità, ma questo lo si fa solo nel momento in cui c'è una squadra, un gruppo, è questa la cosa più importante. Sotto questo punto di vista credo di essere fortunato perchè ho davvero a disposizione un gruppo di ragazzi formidabile".

Sono 19 i giocatori convocati per la sfida di domani in casa del Cagliari. Portieri: Colombi, Corvi, Radu. Difensori: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella. Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic. Attaccanti: Cornelius, Siligardi, Sprocati.