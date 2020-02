Cagliari-Parma, in campo alle 18. Giocano Cornelius e Brugman

Alle 18 il Parma scende in campo a Cagliari. Ecco la formazione appena resa nota: Colombi, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Brugman, Hernani, Siligardi, Cornelius, Kurtic. Confermato dunque Cornelius in attacco mentre a centrocampo D'Aversa ha preferito Brugman a Barillà. In panchina il nuovo acquisto Caprari.

È un'altra vera e propria impresa quella a cui è chiamato oggi il Parma a Cagliari. Il povero D'Aversa che con i suoi giocatori ha fatto miracoli in queste prime 21 giornate, deve pensare di trovarsi si «Scherzi a parte». Immaginate ieri quando a metà allenamento Cornelius ha alzato la mano ed è rientrato negli spogliatoi... Non è detto che il danese non possa giocare oggi, ma è chiaro che qualche forma di esorcismo andrà scovata per liberare dal malocchio questa squadra.

Il Cagliari ha gli stessi punti del Parma pur avendone racimolati solo due nelle ultime sei giornate. Questo rivela il passo che ha saputo tenere prima, pur facendo a meno del portiere e del centravanti titolare. Naturalmente il Parma non teme confronti per la capacità di surrogare assenze pesanti. Una settimana fa tutti speravamo che Gervinho potesse tornare in gruppo e fare la sua parte a Cagliari, una partita tra l'altro che prometteva bene per le sue caratteristiche. E invece l'ivoriano, a cui in assenza di Alves veniva affidata la fascia di capitano, s'è prodotto in un'altra fuga coast to coast, salutando Parma in malo modo. Una figuretta, la sua, che non scalfisce il ricordo di tante imprese ma ridimensiona, con i «fogoni» all'allenamento, la personcina.

E così l'attacco è tutto da inventare: senza Gervinho, Inglese, Karamoh e Kulusevski e con Cornelius in dubbio D'Aversa e il suo staff dovranno cercare il modo di pungere il Cagliari. Che non è il Real Madrid, ma che ha struttura e ambizioni superiori a quelle del Parma di oggi, pur ricordando la spinta decisiva che ha preso un girone fa al Tardini vincendo senza troppo meritarlo una partita assai delicata dato che dopo due ko iniziali si parlava con insistenza dell'esonero di Maran.

Giocherà Siligardi, ha anticipato D'Aversa mettendolo in ballottaggio con Sprocati. Dall'altra parte ci sarà Kurtic, al centro Cornelius o Kucka. Il quale se non sarà davanti farà l'interno destro, con Hernani in regia e Barillà a sinistra. La difesa, almeno quella, sarà al completo, con la variante di Colombi al posto di Sepe. Dalla prossima sfida probabilmente il titolare sarà Radu ma stavolta è giusto lasciare spazio al secondo, anche perché oggidì il portiere è inserito in vari schemi di costruzione bassa in fase di possesso e Radu non ha avuto il tempo materiale di provarli.

Cosa chiedere oggi ai crociati? Una prova d'orgoglio e fantasia, perché con una rosa così striminzita in serie A non è facile reggere 95 e passa minuti contro nessuno. C'è da inventarsi un modo di attaccare, da essere spietati sui piazzati, in attacco e in difesa, e mostrare tanta fame nonostante i 31 punti già in banca. Non conosciamo altri modi per fare bella figura oggi a Cagliari.

Risultati 22ma giornata

Bologna-Brescia 2-1

Cagliari-Parma

Sassuolo-Roma ore 20.45

Juventus-Fiorentina

Atalanta-Genoa

Lazio-Spal

Milan-Verona

Lecce-Torino

Udinese-Inter

Classifica

Juventus 51 Inter 48 Lazio 46 Roma 39 Atalanta 38 Cagliari 31 Parma 31 Milan 31 Bologna 30* Verona 29 Napoli 27 Torino 27 Fiorentina 25 Udinese 24 Sassuolo 23 Sampdoria 20 Lecce 16 Spal 15 Genoa 15 Brescia 15*