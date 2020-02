Parma, Cornelius si ferma di nuovo: altro infortunio muscolare

Ci risiamo, Andrea Cornelius si ferma di nuovo per un infortunio muscolare. E la catena degli infortunati muscolari del Parma continua ad allungarsi. Questa volta, a bene interpretare il comunicato della società, si dovrebbe trattare di un problema non grave (lesione di primo grado) ma la partita di domenica contro la Lazio appare a questo punto compromessa. E D'Aversa, nuovamente senza un attaccante di ruolo, dovrà inventarsi per l'ennesima volta la formazione.

Questo il comunicato del Parma: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e tecnica applicata. L’allenamento è proseguito con possessi palla, un lavoro aerobico ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Gaston Brugman, Riccardo Gagliolo e Vincent Laurini hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro differenziato e terapie. Andreas Cornelius è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo piriforme: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Terapie per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe. Assente, in permesso, Bruno Alves.

Domani, mercoledì 5 febbraio, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11."