La Lazio, i laziali ci credono. Per la sfida di domenica alle 18 del Tardini, se il Parma dovrà fare i conti con gli infortuni, i biancocelesti puntano in alto, al sorpasso all'Inter e ad avvicinare la Juve. Per il Tardini ci sarà un vero e proprio esodo biancoceleste, con oltre 3000 tifosi laziali a riempire il settore ospiti del Tardini. E i numeri possono ancora crescere visto che la prevendita terminerà sabato pomeriggio.

