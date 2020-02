Parma, Regini si presenta (ufficialmente): 'Trattativa chiusa all'ultima ora: qui per dare il meglio'

Vasco Regini si presenta ufficialmente al Centro Tecnico di Collecchio, è lui il nuovo arrivo dell’ultima sessione di mercato: “C’è sicuramente da parte mia la voglia di mettermi in gioco, vengo da un annata con un infortunio al ginocchio e con altri problemi: è una opportunità che ho colto immediatamente. Qui ci sono una società e una squadra seria, mi hanno impressionato positivamente per il modo di affrontare le cose e non è un caso che le cose stiano andando bene”. “La trattativa chiusa nel finale? Ero ormai abbastanza sicuro di non spostarmi, mancava un’ora alla fine del mercato ed è arrivata la chiamata del direttore al mio agente che era in aereo: è sceso per chiudere la trattativa e ho colto al volo questa opportunità, Parma è una piazza a me gradita”. “Arrivo per dare il meglio per me stesso e per la squadra, poi ho imparato che non si pianifica nulla, se ci sarà l’opportunità di restare sarò contento: qui ho trovato una bella situazione di squadra e un ambiente sano e bello. L’impatto è stato positivo, con il Mister non abbiamo ancora direttamente parlato ma conosco tanti ragazzi qui del gruppo perchè siamo già stati compagni di squadra, mi hanno accolto benissimo”. (Foto parmacalcio1913.com)

