Domenica, trasferta a Reggio (con il Sassuolo) a 25 euro

Costa 25 Euro (a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita) il titolo di ingresso del settore del Mapei Stadium-Città Del Tricolore di Reggio Emilia riservato ai tifosi Crociati (capienza 4.000 posti) in occasione della partita tra Sassuolo e Parma Calcio 1913 (24^ giornata del campionato di Serie A Tim 2019/2020), in programma alle ore 15 di domenica 16 febbraio.

Nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 04/08/2017 e sulla base della Determinazione n.07/2020 del 5 Febbraio 2020, NON E’ NECESSARIA LA FIDELITY CARD per acquistare i biglietti di tutti i settori, pure per i residenti nella provincia di provenienza della squadra ospite (Parma).

I tagliandi del Settore Ospiti (Tribuna Nord), che non sono cedibili, sono in vendita fino alle ore 19 di sabato 15 febbraio esclusivamente nei punti vendita Vivaticket di tutto il territorio nazionale (cliccare qui per individuarli). A Parma e provincia sono:

Bar Tabaccheria Lottici – Piazza Ghiaia 33/D, Parma (Tel.0521 235692)

Tabaccheria Melody – Via Parigi 25/D, Parma (Tel. 0521 483682)

Tabaccheria ‘Vizio e Capiriccio’ Centro Commerciale Panorama – Via Silvio Pellico 20A, Parma (Tel. 0521 982402)

Tabaccheria Mille Idee – Via Garibaldi 69, Secondo Parmense (Tel. 0521 874236)

Numero massimo di titoli acquistabili: 4