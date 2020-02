Visita per Barillà, tre settimane di cure

Allenamento pomeridiano per il Parma in vista del derby di domenica in casa del Sassuolo. Per i crociati lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e tecnica applicata. L’allenamento è proseguito con possessi palla, un lavoro aerobico ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Per quel che riguarda l’infermeria, il club fa sapere che "Antonino Barillà è stato sottoposto a visita specialistica dal professor Cugat in Barcellona per il persistere di una tendinopatia ai flessori della coscia sinistra che limitava l'intensità dell’attività agonistica: è stato impostato protocollo terapeutico specifico per le prossime 3 settimane al termine delle quali sarà eseguito un nuovo controllo.

Allenamento differenziato per Andreas Cornelius, Matteo Darmian e Dejan Kulusevski. Programma di lavoro differenziato per Matteo Scozzarella, che prosegue il recupero della lesione alla giunzione miotendinea del retto femorale destro. Terapie per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe".