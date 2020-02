Non serve l'operazione per Sepe. Cornelius in gruppo, Kulusevski a parte

Parma al lavoro stamane a Collecchio in vista del derby emiliano col Sassuolo di domenica. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. Cornelius ha lavorato con i compagni, differenziato per Darmian, Kulusevski e Scozzarella, terapie per Adorante, Barillà e Inglese. Dopo la lesione al tendine dell’adduttore lungo sinistro di fine gennaio, Luigi Sepe è stato sottoposto a visita specialistica, in Finlandia "per verificare la miglior soluzione terapeutica. E' stato consigliato di continuare il trattamento conservativo, senza dunque ricorrere ad operazione chirurgica, data la buona evoluzione della lesione stessa", fa sapere la società ducale in una nota. Domani altra seduta mattutina, a porte chiuse, a partire dalle 11.