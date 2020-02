Il tanto atteso "mea culpa" di Gervinho è arrivato: l'ivoriano ha chiesto scusa ai compagni per il suo comportamento non professionale tenuto negli ultimi giorni di mercato quando non si è presentato agli allenamenti. I suoi compagni hanno accettato le scuse e l'attaccante è stato reintegrato nel gruppo. Resta da vedere se D'Aversa lo convocherà per la partita di domenica contro il Sassuolo.

