Parma-Spal si recupera lunedì alle 18,30

Parma-Spal si giocherà lunedì alle 18,30. Va in porto ll recupero nel prossimo weekend delle partite di campionato rinviate nell'ultimo con Juve-Inter alle 20.45 di lunedì 9 marzo, e scivolamento delle altre giornate di Serie A, con inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio, cosicché la serie A si chiuderà comunque il 24 maggio. La speranza alla base di questo accordo raggiunto ieri tra Figc, Lega e le varie squadre (attraverso un Consiglio di Lega via telefono e successive consultazioni) è che lunedì cessi il divieto di apertura delle manifestazioni sportive al pubblico, in vigore fino alla mezzanotte di domenica, specie nel caso di Juve-Inter.

Nel dettaglio, ecco il calendario del prossimo week end: sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.30). Nel weekend successivo si giocherebbe così la 27esima giornata. Ci sarebbe un certo malumore da parte dell’Inter perché non si sa ancora quando potrà essere recuperata la gara con la Sampdoria.