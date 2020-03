Mattinata di allenamento per il Parma di D’Aversa, come tutte le altre squadre di serie A in attesa di conoscere date e avversari dei prossimi impegni. Per i crociati dopo l’attivazione partite a tema in porzione ridotta del campo, quindi una partita a tutto campo. Lavoro differenziato e terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Vincent Laurini, Matteo Scozzarella e Luigi Sepe. Terapie per Hernani. Domani mattina allenamento a porte chiuse.

