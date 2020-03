Cinque morti a Orzinuovi, fra di loro anche Danfio Bianchessi. Fu il custode di Collecchio

E' morto a Orzinuovi Danfio Bianchessi.Ex allevatore, era un grande appassionato di calcio: amico di Cesare Prandelli, aveva gestito anche il centro sportivo di Collecchio. Lo piangono la moglie, il figlio e i nipoti. Orzinuovi è il paese con il maggior numero di casi di coronavirus nella provincia di Brescia. Una donna di novant'anni è la quinta vittima, la quarta nelle ultime 12 ore. Solo 10 giorni fa era morto il marito, trovato senza vita in casa. La giunta Comunale di Orzinuovi ha deliberato misure straordinarie alla luce degli ultimi decessi. Il sindaco Maffoni ha disposto la chiusura totale del mercato previsto per la giornata di venerdì, anche quello del fieno che vede la partecipazione di commercianti che arrivano da Crema, Cremona e Lodi. Disposta la sanificazione di tutti gli ambienti comunali del paese. Inoltre il primo cittadino inviterà, perché al momento non può fare ordinanze, i gestori di locali pubblici come i bar e pizzerie da asporto ,per ridurre il contagio a chiudere fino a lunedì o a ridurre quantomeno orario di apertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA bianchessi

orzinuovi

coronavirus