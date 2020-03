Petagna: 'Non ha vinto nessuno, ora il calcio va messo da parte'

«Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato, ma nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte». Così, su Instagram, Andrea Petagna, autore del gol (su rigore) con cui oggi la Spal ha vinto a Parma, riflette su quanto sta accadendo in Serie A, e si schiera dalla parte di coloro secondo cui il campionato deve essere fermato. «La salute degli italiani al primo posto - dice ancora l’attaccante della Spal -. Poi torneremo a giocare».

