Trentotto anni e una lunga carriera alle spalle, ma Bruno Alves è ancora un centrale di tutto rispetto e di grande affidamento. Lo sa bene il Parma, lo hanno apprezzato anche al Cagliari, si dice che Cristiano Ronaldo lo avrebbe voluto alla Juve, ma le sue migliori stagioni le ha probabilmente vissute al Porto dal 2005 al 2010, di sicuro Bruno Alves è ancora molto legato ai "Dragoes" e in un’intervista per la rubrica "FC Porto em Casa" ha svelato che Sergio Conceiçao ha cercato di riportarlo a Oporto. "Gli mando un grande abbraccio - ha dichiarato il centrale del Parma -, ci siamo visti in estate, ha una bella famiglia ed è una persona molto vera e onesta. Ha provato a portarmi al Porto, gli mando un grande abbraccio e tifo per lui".