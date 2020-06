Bastoni: "Felice di questa vittoria di gruppo"

"Ho fatto un gol molto importante, sono molto contento perchè ci siamo rivelati un vero gruppo. Anche a 5' dalla fine non abbiamo mai smesso di spingere". Lo ha dichiarato Alessandro Bastoni nel post partita di Parma-Inter, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. "La classifica la guardiamo relativamente, siamo felici di aver vinto dopo un pareggio un pò strano come quello contro il Sassuolo - ha aggiunto Bastoni ai microfoni di Inter Tv -. Essere qua è un sogno, voglio il bene dell’Inter e di questa squadra".