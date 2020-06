D'Aversa "Abbiamo buttato via una partita stradominata"

"Ho rivisto le situazioni, credo che Stellini abbia visto una partita diversa rispetto a quella che ho visto io. Il verdetto finale non rispecchia quello che si è visto in campo. Non mi piace creare alibi per la mia squadra, abbiamo buttato via una partita stradominata". Queste le parole di Roberto D’Aversa nel post partita di Parma-Inter. La sua squadra era in vantaggio, si è fatta raggiungere e superare negli ultimi minuti. "Qual è il mio rammarico? Magari dovevo essere più bravo io nell’insegnare ai miei ragazzi ad essere più maliziosi perchè Kulusevski non si è buttato per ottenere gialli - ha spiegato il tecnico del Parma ai microfoni di Sky in merito ad alcune scelte arbitrali da lui ritenute discutibili -. Ai miei ragazzi dico che con l’arbitro deve parlare solo il capitano, ma questo non deve essere controproducente in una dinamica della partita".