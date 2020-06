Dermaku: “Avevamo preparato bene la gara, adesso testa alla prossima sfida”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kastriot Dermaku commenta così la sconfitta di questa sera contro l’Inter: “C’è rammarico perché secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, l’avevamo preparata benissimo in settimana anche se i giorni per prepararla non sono stati molti. C’è rammarico perché abbiamo preso due gol evitabili, abbiamo difeso bene per tutta la partita e dopo il gol del vantaggio abbiamo avuto anche occasioni per fare il secondo gol. Contro queste grandi squadre non puoi lasciare niente al caso, sono stati bravi loro a crederci e alla fine hanno trovato i due gol su due episodi che potevamo evitare“.

“La condizione fisica, quando si gioca così tanto in poco tempo, porta ad avere meno brillantezza. Noi lì davanti facciamo un grande lavoro, abbiamo tre giocatori che si sacrificano tantissimo. Non abbiamo sfruttato le occasioni create per fare il secondo gol come invece, per esempio, avevamo fatto contro la Roma in casa dopo che avevamo trovato la rete del vantaggio. Oggi non è successo: contro le grandi squadre non puoi permetterti di sbagliare nulla. Adesso lavoriamo sugli errori commessi e concentriamoci sulla prossima sfida“.