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SERIE A

Risultati e classifica

01 luglio 2020, 17:43

Risultati e classifica

 

   IL PROGRAMMA    
TORINO-LAZIO 1-2
GENOA-JUVENTUS  1-3
INTER-BRESCIA  6-0
BOLOGNA-CAGLIARI 1-1
 VERONA-PARMA ore 21,45 
SPAL-MILAN ore 21,45
LECCE-SAMPDORIA ore 21,45
FIORENTINA-SASSUOLO ore 21,45
ATALANTA-NAPOLI giovedì ore 19,30
ROMA-UDINESE giovedì ore 21,45

 

   CLASSIFICA   
JUVENTUS 72
LAZIO 68
INTER 64
ATALANTA* 57
ROMA* 48
NAPOLI* 45
MILAN 42
 PARMA 39 
VERONA 39
CAGLIARI 39
BOLOGNA 38
SASSUOLO 34
TORINO 31
FIORENTINA 31
UDINESE* 28
SAMPDORIA 26
GENOA 26
LECCE 25
SPAL 18
BRESCIA 18

* una gara in meno
 

 

 