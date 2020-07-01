Risultati e classifica

IL PROGRAMMA
TORINO-LAZIO 1-2
GENOA-JUVENTUS 1-3
INTER-BRESCIA 6-0
BOLOGNA-CAGLIARI 1-1
VERONA-PARMA ore 21,45
SPAL-MILAN ore 21,45
LECCE-SAMPDORIA ore 21,45
FIORENTINA-SASSUOLO ore 21,45
ATALANTA-NAPOLI giovedì ore 19,30
ROMA-UDINESE giovedì ore 21,45
CLASSIFICA
JUVENTUS 72
LAZIO 68
INTER 64
ATALANTA* 57
ROMA* 48
NAPOLI* 45
MILAN 42
PARMA 39
VERONA 39
CAGLIARI 39
BOLOGNA 38
SASSUOLO 34
TORINO 31
FIORENTINA 31
UDINESE* 28
SAMPDORIA 26
GENOA 26
LECCE 25
SPAL 18
BRESCIA 18
* una gara in meno
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