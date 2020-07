Parma calcio: c'è un positivo (ma non è un giocatore). Squadra in isolamento a Collecchio, ma l'attività continua

Un caso di positività al Covid-19 è stato evidenziato dagli esami in casa Parma Calcio. E’ lo stesso club a comunicarlo sul proprio sito ufficiale, spiegando che si tratta di un «membro (non calciatore) del gruppo squadra», completamente asintomatico e prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. Tutti gli altri sono invece risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento nel centro sportivo, ma «potranno continuare regolarmente l'attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente».

E ora cosa succede?

Uno dello staff, in questo caso, è consioderato come un giocatore. Domani contro il Bologna tutta la squadra (staff compreso) verrà sottoposta a tampone rapido. Se ci saranno eventuali positivi saranno isolati e, ovviamente, non giocherano. Chi risulterà negativo potrà scendere in campo. Al termine della gara, tutti torneranno in quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. Questo, infatti, secondo protocollo, cioè con il resto del gruppo in isolamento nel centro sportivo di Collecchio - con camere separate e pranzo monoporzione - per un periodo di due settimane in cui sarà sotto costante monitoraggio. Il Parma nel frattempo potrà regolarmente giocare in campionato: i giocatori e lo staff negativi al Covid-19 lasceranno il centro sportivo solo per andare a giocare le partite in programma.