Al Meazza (contro il Milan) i crociati tenteranno l'impresa - Le probabili formazioni

Non si può certo dire che la convalescenza del Parma, innescata dal preziosissimo pareggio con il Bologna, attraversi questa sera un passaggio agevole: il Milan non è mai stato così bene neppure prima del covid, viaggia a una media Champions e quasi scudetto, ha ritrovato gioco, convinzione e soprattutto risultati.

Tra l'altro riandando alla gara d'andata, che i rossoneri vinsero solo nel finale con una rete dell'ottimo terzino mancino Theo Hernandez, il Milan mise in grossa difficoltà il Parma sul piano del gioco ben oltre lo striminzito punteggio finale. Solo l'Atalanta, ahinoi con ben altra produttività, mise più alle corde la truppa di D'Aversa.

Stefano Pioli sembra aver trovato il bandolo della matassa anche se la società già a dicembre gli ha sfilato quello che Ulivieri definiva il ''registro'', rendendolo in pratica un precario, base di partenza mai efficace per un tecnico, specie a questi livelli.

Il rendimento di alcuni singoli, in particolare Kessie e Rebic, ma anche Conti, Kjaer e Bennacer, ha trascinato la squadra a un bel filotto di risultati contro le big del campionato.

E il Parma? Oggi sarà privo di Kucka e Scozzarella ma per la prima volta dopo oltre sei mesi avrà a disposizione l'intero attacco, pur tenendo contro delle condizioni imperfette di quasi tutti gli avanti crociati. Si potrebbe profilare anche una staffetta tra Cornelius e Inglese, in modo che la squadra abbia sempre a disposizione una torre là davanti. Nelle ultime gare infatti quando non c'è stata s'è fatta parecchia fatica a pungere.

Gervinho s'è riposato contro il Bologna e in una platea glamour come il Meazza potrebbe dare il meglio di sé.

Insomma, il Parma parte certo sfavorito nei pronostici ma non battuto. Bene ha fatto l'allenatore a richiamare i suoi a una maggior attenzione ai dettagli, a più intensità anche sulle palle inattive dove per lungo tempo il Parma è stato assai solido. Più che il valore delle avversarie, il nemico principale in questo periodo sembra essere una certa rilassatezza che, unita alla stanchezza nel bel mezzo dell'inedito tour de force, fa venire a galla errori che in serie A si pagano cari.

La salvezza ormai in tasca potrebbe però dare serenità e un pizzico di spregiudicatezza ai crociati, e chissà che la cosa non paghi già stasera.

red.spo.