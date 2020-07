Parma-Napoli 1-0

Parma rivoluzionato al Tardini contro il Parma. D'Aversa cambia tutto in attacco e toglie iacoponi in difesa: Sepe, Darmian, Pezzella, Dermaku, Bruno Alves; Grassi, Brugman, Kurtic, Siligardi, Caprari, Karamoh.

Si gioca, caldo torrido e umido, Siligardi gioca punta centrale per i crociati.

Al 4' la prima occasione della partita è del Napoli: tiro sporco, para Sepe. Sono gli azzurri che comandano il gioco, i crociati si sono fatti vedere un paio di volte dalle parti dell'area del Napoli ma senza creare pericoli. Al 21' ci prova Karamoh ma calcia molto largo di destro da buona posizione. Il Parma però continua a subire il ritmo della squadra di Gattuso.

Al 29' però il Parma in contropiede troa na grade ccasioen sfruttando un retropassaggio suicida della difesa patenopea, Karamoh in area scarta anche il portiere ma si trova troppo defilato serve Siligardi che calcia ma il suo tiro viene respinto dalla difesa. I crociati hanno preso un po' di fiducia e la partita si fa più equilibrata, il ritmo non è elevato.

Al 36' bella manovra corale della squadra di D'Aversa ma la conclusione di Grassi è da dimenticare. Al 38' occasione per il Napoli: fallo di Bruno Alves su Politano al limite dell'area e punizione da posizione pericolosa. Il tiro di Maio Rui si stampa sulla barriera. Il Napoli però rimane nella metà campo crociata, anche se non costruisce palle da rete clamorose

Quando iniziano i 2 minuti di recupero e la partita sembra avviarsi all'intervallo una gran giocata di Siligardi sulla destra smarca Grassi in area che viene atterrato: rigore. Sul dischetto Caprarigol!