Un grazie (e un cartellone) da tutto il tifo gialloblù agli eroi in trincea contro il covid

Un cuore gialloblù (crociato) che batte per la squadra, per la città. Un cuore gialloblù che è grande nel tifo ma anche nella solidarietà. Dall'altra parte c'è una battaglia ancora in corso contro il covid. Ma c'è tanto alle spalle. Dolore, sofferenza e lavoro. Tanto tanto lavoro. Il cuore gialloblù, il cuore del Centro di coordinamento ringrazia tutti coloro, dal primo all'ultimo, da chi ha messo in campo tutto ma anche un solo minuto della propria fatica e professionalità per sconfiggere il virus. Un grazie privato, con il cuore, ma è un grazie pubblico: con dei cartelloni che tappezzeranno la città.

