La formazione del Parma in campo a Brescia: Sepe, Laurini, Iacoponi, Darmian, Dermaku, Kucka Kurtic, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Caprari.

Gara iniziata, subito il Parma in avanti, Kulusevski guadagna un angolo. Al 4' Gervinho da solo in contropiede perde l'attimo per l'assist all'accorrente Kulusevski, il Brescia si salva