D'Aversa pensa già all'Atalanta. "Bravi a portare a casa il risultato"

‌‌"Nel primo tempo potevamo essere più determinati, ma siamo stati bravi a potare a casa un importante risultato". Lo ha dichiarato il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, al termine del match contro il Brescia, terminato 2-1. "Mancano ancora due partite. La prossima gara è contro l’Atalanta e ci dovrà essere la volontà di fare bene anche con una squadra così forte - ha proseguito l’allenatore dei crociati in conferenza stampa - Kulusevski? Ora dobbiamo pensare al presente, poi per il futuro ragioneremo con la società per sostituirlo", ha concluso D’Aversa.