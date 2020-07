Arriva l'Atalanta. La Dea pensa alla Champions, Parma approfittane - Probabili formazioni

Ci sono due traguardi, peraltro entrambi platonici, che il Parma a due gare dalla fine della stagione può provare a raggiungere: la cifra tonda di 50 punti e un posto nella colonna di sinistra della classifica. Diciamo che centrare il primo vorrebbe dire al 90% cogliere anche il secondo.

Trovandosi i crociati a quota 46, servono quattro punti tra Atalanta (oggi in casa) e Lecce (domenica in Salento).

Per carità, inutile dare di speroni a questo gruppo che il suo l'ha fatto eccome: tolto il filotto nero delle scorse settimane, peraltro zeppo di attenuanti, quest'anno la squadra è sempre stata all'altezza, mai in pericolo, spesso capace di tener testa a formazioni più quotate e costose.

Quella di stasera con l'Atalanta è una sfida affascinante perché mette la pattuglia di D'Aversa di fronte al calcio più moderno e innovativo che si sta praticando in Europa. Per certi versi ispirato da un ritorno all'antico con duelli individuali a tutto campo ma in realtà innervato da tanti efficaci movimenti durante una fase offensiva sostenuta intensamente dagli esterni. 96 gol in 36 partite sono una cifra-monstre, specie se si pensa che davanti c'è il pur bravo Zapata, non Messi o Ronaldo.

All'andata il Parma fu ruvidamente spazzolato con 5 gol.

Stavolta i bergamaschi, oltre a qualche acciaccato, (ma chi non ne ha a questo punto?) sono già sintonizzati sul Paris Saint Germain che troveranno in Champions League (e che, notizia di ieri, non avrà la sua stella Mbappé, infortunato).

La forza della rosa di Gasperini ma anche degli automatismi di squadra fa però sì che sia pur in una formazione prevedibilmente alternativa l'Atalanta sarà sempre un'avversaria dura da affrontare, forse la peggiore. Tra l'altro c'è sempre in ballo il secondo posto, per il quale sprintano anche Inter e Lazio. Quindi non aspettiamoci una squadra distratta o sparagnina: non sarebbe il modo giusto per prepararsi al match con i parigini.

Dal canto suo D'Aversa dovrà fare i conti con le croniche assenze, riflettere sugli errori dell'andata e tentare un'impresa: lo sarebbe già non perdere contro questa Atalanta.

A Bergamo l'ex Kulusevski giocò una partita insignificante ma c'era appena stato il baillamme del suo passaggio alla Juve e la cosa poteva averlo scombussolato un po'.

Con gli uomini contati a centrocampo, (fuori anche Grassi) il tecnico crociato potrebbe anche dover rinunciare allo scampolo di Inglese. Abbondano invece gli esterni: Karamoh dopo il lockdown è stato piuttosto impalpabile, così come Sprocati, mentre le ultime gare hanno fatto segnare buoni progressi di Caprari e Siligardi, quest'ultimo finito, secondo voci di mercato, nel mirino della Reggiana. Peccato solo che stasera il Tardini sarà deserto mentre la squadra, per quanto fatto in questa stagione lunga un anno, avrebbe meritato una affettuosa standing ovation.



LE PARTITE

PARMA-ATALANTA 19.30

INTER-NAPOLI 21.45

Domani

VERONA-SPAL 19.30

UDINESE-LECCE 19.30

LAZIO-BRESCIA 19.30

SASSUOLO-GENOA 19.30

SAMPDORIA-MILAN 19.30

FIORENTINA-BOLOGNA 21.45

CAGLIARI-JUVENTUS 21.45

TORINO-ROMA 21.45

CLASSIFICA

JUVENTUS 83

INTER 76

ATALANTA 75

LAZIO 75

ROMA 64

MILAN 60

NAPOLI 59

SASSUOLO 48

PARMA 46

VERONA 46

BOLOGNA 46

FIORENTINA 43

UDINESE 42

CAGLIARI 42

SAMPDORIA 41

TORINO 39

GENOA 36

LECCE 32

BRESCIA 24

SPAL 20