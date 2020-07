Darmian: “Peccato, abbiamo giocato una grande partita”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Parma Matteo Darmian commenta così la gara contro l’Atalanta: “Sicuramente c’è un po’ di rammarico perché abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo messo in difficoltà una grande squadra, che con grandissimi calciatori sta facendo qualcosa di straordinario. Va esaltata l’Atalanta per ciò che sta facendo ma va anche dato merito al Parma perché abbiamo fatto un grande campionato e anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra importante che può mettere in difficoltà chiunque“.

“Non ho rivisto il gol del pareggio – prosegue – ma sapevamo che hanno dei calciatori che potevano farci male in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. C’è un po’ di rammarico perché abbiamo avuto anche occasioni per portarci sul 2-0 e magari chiudere la partita ma non le abbiamo sfruttare. Loro sono stati bravi a restare in partita, sfruttare quello che hanno creato e portare a casa i tre punti“.

Infine un pensiero sul campionato di Dejan Kulusevski: “Dejan sta facendo parlare il campo per sé. E’ un grande giocatore, penso che la Juventus abbia fatto un grande investimento sia per il presente che per il futuro. Dimostra ogni giorno di essere un grande ragazzo, un grande professionista per come lavora e per quello che dà in campo. Ha un bel futuro davanti, è solo all’inizio ma penso possa fare ottime cose anche in una squadra come la Juventus“.