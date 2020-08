Il Parma decimato promette battaglia a Lecce - I convocati

Decimato, come è stato per tutta la stagione, ma il Parma non vuole fare sconti. Roberto D’Aversa non abbassa la tensione perchè la squadra «ha grande voglia di chiudere in bellezza e proverà ad arrivare più in alto possibile». In sintesi la caccia al decimo posto, premio compreso per il gruppo crociato, resta aperta anche se avversario sarà il Lecce ed essere giudice di una retrocessione non fa piacere a nessuno.

«Sappiamo benissimo in che situazione si trova il Lecce - spiega il tecnico emiliano - Da parte nostra c'è una possibilità in caso di risultato pieno di finire a pari merito, nel caso di una serie di risultati, con il Verona, se dovesse perdere, e quindi il fatto di poter arrivare alla nona o decima posizione dev'essere un obiettivo, che ci siamo prefissati, e dobbiamo far di tutto per cercare di arrivarci». Ecco ribadito l’obiettivo di questi ultimi novanta minuti anche se, conclude D’Aversa, «non sarà una partita semplice, quindi anche a livello emotivo dobbiamo essere bravi».

Intanto a Lecce non ci saranno Grassi, Brugman e Karamoh per infortunio e Kucka per squalifica. Convocati Cornelius e Inglese ma difficilmente saranno titolari. Nel Parma sarà la gara di addio di Dejan Kulusevski, dieci reti per lui, pronto per un futuro in bianconero e, forse, di Gervinho, vicino al Benevento. Ma per il mercato e la dirigenza tecnica tutto rinviato ai prossimi giorni quando si conoscerà meglio il futuro societario con l’ingresso nel Cda del club come socio di maggioranza di Hisham Saleh Al Mana, uno dei più importanti imprenditori del Qatar.

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Lecce, in programma domani alle 20.45 allo Stadio "Via del Mare" e valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, 23 calciatori. Portieri: Colombi, Sepe. Difensori: Bruno Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini. Centrocampisti: Barillà, Hernani, Kosznovszky, Kulusevski, Kurtic. Attaccanti: Adorante, Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.