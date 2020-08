Game over: contro il Lecce per l'orgoglio e la classifica - Le probabili formazioni

I due slogan della partita di stasera sono «Si salvi chi può» per il Lecce e «Finire bene per ricominciare meglio» per il Parma.

Quella allo stadio Via del Mare è una delle due partite che devono decidere l'unico verdetto ancora in bilico e legato a chi seguirà in serie B Brescia e Spal. I salentini ci sono arrivati attraverso un percorso strettissimo che passava dalla trasferta di Udine (vinta all'ultimo respiro) e dalla contemporanea sconfitta del Genoa a Sassuolo (più che di sconfitta si può parlare di asfaltata). Ecco quindi che gli uomini di Liverani (che saluterà comunque il club pugliese) ci credono ancora e giocheranno per vincerla sperando che il Genoa non faccia altrettanto con il Verona.

E il Parma? Il Parma arriva a questa sfida con un'unica arma a disposizione e cioè quella dell'orgoglio per non concludere il campionato con la seconda sconfitta consecutiva che riaccenderebbe i malumori della tifoseria, in particolare quella parte che considera mister D'Aversa ormai a fine ciclo.

Lo stesso D'Aversa ha dato ieri buone notizie sul recupero di alcune pedine come Cornelius e Inglese ma anche Hernani. Potrebbe essere, quella di oggi, l'occasione per fare qualche esperimento come, ad esempio, l'arretramento di Kulusevski come interno di centrocampo che così bene ha funzionato nel secondo tempo di Brescia. A partita in corso, poi, si potrebbe rivedere in campo il gigante danese che ha risolto quest'anno tante partite del Parma. Cornelius è un valore aggiunto di questa squadra e bisognerà capire, in ottica futura, la gerarchia nel naturale ballottaggio fra lui e Inglese. Vedremo.

Di certo oggi il Parma si gioca il decimo (o addirittura nono) posto anche se non dipenderà tutto dai giocatori crociati. Bisognerà infatti attendere i risultati delle altre tre squadre che ambiscono a questo obiettivo, vale a dire Bologna e Fiorentina (il Cagliari si è chiamato fuori perdendo a Milano). Per adesso i punti in più rispetto allo scorso anno sono solo due. Un po' pochino per parlare di annata superlativa. Una vittoria a Lecce, invece, consentirebbe a mister D'Aversa di arrivare alla soglia dei 50 punti che anche psicologicamente sarebbe un buon viatico per iniziare al meglio il prossimo (e durissimo) campionato.