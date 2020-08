Lecce-Parma 2-3

Ultima di campionato del Parma a Lecce. I salentini devono vincere per sperare nella salvezza, la squadra di D'Aversa punta al decimo posto (ora è undicesima dopo la vittoria della Fiorentina con la Spal). Primo tempo dai due volti: Parma perfetto nella prima mezzora, avanti 2-0. Poi il Lecce, pur giocando in modo approssimativo, riesce a pareggiare per i regali difensivi del Parma. Pessimo il finale di tempo di Bruno Alves, sostituito all'intervallo da D'Aversa con Dermaku.

Formazione del Parma: Sepe, Darmian, Gagliolo, Bruno Alves, Laurini, Hernani, Kurtic, Barillà, Caprari, Cornelius, Kulusevski

CRONACA

Secondo tempo

57' Caprari fa un nuero in area e calcia a colpo quasi sicuro ma il portiere del Lecce fa un miracolo

56' Di nuovo Mancosu servito da Saponara va vicinissimo al gol, il sinistro lambisce il palo

55' Ci prova Barak da fuori, ma il gol di Cornelius ha spento il Lecce (anche perché il Genoa è avanti 3-0)

53' Altri due cambi nel Parma: fuori Laurini e Hernani, dentro Regini (seconda presenza) e SIligardi

52' Tiro con poca convinzione di Barillà, ma si trasforma in un assist per Cornelius: il danese sceglie il timng giusto per la zampata. E' il suo gol numero 12 quest'anno

Al 50' tira Falco da lontano, para in sicurezza Sepe

Cambio al centro della difesa, Dermaku per un irriconoscibile Bruno Alves. I gialloblù però soffrono ancora in difesa

Primo tempo

47' Il Lecce sfiora il terzo gol, per fortuna dopo 2' di recupero arriva l'intervallo

46' Era il preludio del pareggo: segna Meccariello di testa su azione di calcio d'angolo. Il Parma spreca tutto quello che ha costruito nella prima mezzora. Bruno Alves ha diverse colpe

45' Giallo per Bruno Alves

43' Altro regalo di Bruno Alves e il Lecce di nuovo spreca: pareggio vicinissimo, campanello d'allarme per i crociati

40' Il Lecce accorcia le distanze, Parma sbilanciato i giallorossi ne approfittano e complcie un rimpallo Mancosu può crossare in area, Barak salta più alto di tutti e riapre la partita

36' Ancora Kulusevski impegna la difesa del Lecce e ottiene un angolo

35' Errore madornale in difesa di Bruno Alves ma non ne approfitta Mancosu

34' Ammonito Kurtic per fallo su Mancosu. Era diffidato (ma il giallo pare esagerato)

24' GOL Il raddoppio di Caprari arriva al termine di una bella ripartenza orchestrata da Hernani: gran destro dal limite e palla nel sette

20' Il Lecce si allunga, ne approfitta il Parma. Caprari pesca Kulusevski ma il destro è debole

15' Triangolo Kulusevski - Caprari, ma il tiro davanti al portiere dell'ex Samp finisce clamorosamente a lato

10' GOL del Parma, calcia Hernani, sul palo, sfortunato il difensore Lucioni che fa autorete

7' Replica Barak di destro in area, calcia male: tutto facile per Sepe

Al 5' Kulusevski riesce a concludere ma fiisce a terra in area: il Parma reclama il rigore. Contatto con Taxidis e palla alta, niente penalty

Subito avanti il Parma, conclusione di Caprari dal limite al 2'