Parma Calcio 1913 e Cetilar ancora insieme per la quarta stagione consecutiva

Nella giornata di oggi, attraverso una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Stampa dello Stadio Ennio Tardini, è stato annunciato il rinnovo della partnership tra il Parma Calcio 1913 e PharmaNutra S.p.A. con il proprio brand Cetilar. Ancora insieme, per la quarta stagione consecutiva, dopo grandi traguardi raggiunti a braccetto e grazie a una totale condivisione dei valori che sono insiti nel DNA delle due realtà.

Un rinnovo nel segno della continuità e di nuovi traguardi da raggiungere insieme. Una sincera, voluta e non scontata stretta di mano che arriva in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero in questi mesi. Quando però si condividono valori e obiettivi si riesce a fare squadra, e a proseguire un percorso iniziato nel 2017 che mira ad una nuova e stimolante stagione sportiva.

Cetilar campeggerà dunque per la quarta stagione consecutiva sulle maglie del Parma Calcio. Il brand, sempre più noto al grande pubblico, è presente anche in altre discipline come il motorsport, il running, la vela e gli sport paralimpici. Anche per la stagione 2020/21 Cetilar® e PharmaNutra accompagneranno il Parma Calcio 1913 in campo durante ogni battaglia sportiva. Ma non solo: Cetilar® sarà anche presente in tutte le divise della linea training targata Erreà, presentata durante la conferenza odierna, e quindi sarà al fianco dei crociati anche nel lavoro quotidiano al Centro Sportivo. Per non parlare della pluriennale collaborazione tra l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte e lo staff medico crociato.

“PharmaNutra e Cetilar®️ saranno al nostro fianco anche il prossimo anno – ha dichiarato il Presidente del Parma Calcio 1913 Pietro Pizzarotti – e vi assicuro che non è una cosa scontata, anzi. È un segnale forte, di condivisione di valori, di identità, di obiettivi. In un momento complesso per tutto il mondo, non solo per l’Italia, fare squadra è fondamentale. Per questo siamo ancora più contenti di condividere con Cetilar®️ il nostro percorso per un’altra stagione: siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d’onda, e non vediamo l’ora di continuare questo cammino insieme. Ci auguriamo di continuare a raccogliere entrambi grandi soddisfazioni”.

“Facciamo i complimenti alla squadra e alla società per l’ottimo campionato e siamo davvero felici di poter affiancare il Parma Calcio anche per la prossima stagione di Serie A: è una decisione che abbiamo preso durante il lockdown, per consolidare ulteriormente un rapporto che, come già evidenziato in altre occasioni, va ben oltre la semplice sponsorizzazione”, ha spiegato il Consigliere Delegato di PharmaNutra Carlo Volpi nel corso della conferenza stampa.

“Siamo convinti che in questo momento così particolare, ci sia bisogno di una ripartenza vigorosa in tutti i settori, compreso il calcio professionistico che ha una forte valenza sia economica che sociale per tutto il Paese, un ruolo chiave nella ripresa ed è il traino per tutto lo sport a 360°, incluso quello dilettantistico e giovanile. PharmaNutra e il Parma Calcio, anche se in settori diversi, sono due eccellenze italiane che condividono gli stessi valori e hanno le medesime ambizioni. La nostra azienda sta vivendo un’ulteriore fase di sviluppo: abbiamo rafforzato la nostra presenza all’estero, lanciato nuovi prodotti e sviluppato tecnologie sempre più innovative. Entro fine anno, poi, passeremo dal listino AIM al segmento STAR di Borsa Italiana, a ulteriore conferma del percorso di crescita della nostra società”, conclude Volpi.