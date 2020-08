Sky: "Il Genoa vuole ricostruire e punterebbe su Faggiano"

A campionato (chiuso) ancora "caldo" non c'è tanto tempo per le vacanze e subito è l'ora del mercato. Le ottime annate del Parma non potevano non attirare l'attenzione. In primis su uno degli artefici, il ds Faggiano. Infatti, secondo Sky, il presidente Enrico Preziosi intento ad una vera e propria ricostruzione del Genoa è vicino avrebbe puntato gli occhi sul diesse del Parma. Sempre secondo Sky come dirigente per la nuova proprietà araba spunta il nome di Marco Fassone (ex Juve, Inter e Milan) o Dario Baccin (vice di Ausilio all'Inter), ci sarebbe anche una soluzione interna, con Alessandro Lucarelli.

