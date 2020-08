Tamponi e test, inizia la stagione del Parma (in attesa di Liverani)

Comincia oggi la nuova stagione del Parma. In attesa di ufficializzare l’arrivo del tecnico Liverani, che prima deve risolvere il contratto con il Lecce e poi firmerà un contratto biennale, il Centro Sportivo di Collecchio ha riaperto i battenti per accogliere i 31 giocatori convocati, che tra oggi e domani svolgeranno esami funzionali, tamponi e i test individuali nel pieno rispetto del protocollo sanitario vigente. Una volta ottenuti i risultati, da mercoledì prenderanno il via gli allenamenti di gruppo che si terranno nel quartier generale di Collecchio in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A. Domattina alle 10 allo stadio Tardini è in programma la conferenza stampa di presentazione del neo direttore sportivo Marcello Carli che, affiancato dalla proprietà e dalla dirigenza, illustrerà le strategie di mercato della compagine crociata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA