Ora è ufficiale: domenica Tardini aperto a mille tifosi per Parma-Empoli

E' ufficiale: Parma-Empoli si giocherà con il pubblico. Questo il comunicato del Parma calcio:

"Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19. Dall’ultima volta, giorno di Parma-Lazio (9 febbraio 2020) sono passati quasi sette mesi. In tutto questo tempo siamo stati costretti a stare fisicamente senza di voi. Senza il vostro calore, il vostro apporto e la vostra presenza. La priorità era e resta una sola: l’incolumità di tutti e la lotta contro un virus che ha messo in seria difficoltà il mondo intero e ha stravolto le vite di tutti. Uno degli obiettivi è quello di tornare a riconquistare una normalità, riprendendo le attività e le passioni che per combattere quest’emergenza sanitaria abbiamo dovuto mettere da parte.

La normalità, per un tifoso di calcio, è quella di popolare i gradoni dello stadio dove gioca la sua squadra del cuore. La normalità, per una squadra di calcio, è quella di avere i propri supporter al proprio fianco. La strada è ancora lunga, e come detto in precedenza la priorità è e resta l’incolumità di tutti i tifosi e degli appassionati. Vogliamo però iniziare da un primo passo, e speriamo verrà seguito da molti altri sempre in quella direzione, sempre se la situazione sanitaria lo permetterà. Seguendo le norme stabilite dalle Autorità abbiamo ottenuto la possibilità di permettere l’accesso al Tardini per l’amichevole di domenica contro l’Empoli al numero massimo di persone consentito, ovvero 1.000 persone. Vogliamo tornare ad aprire le porte del Tardini senza limitazioni di numero, per tornare a vivere le partite del Parma tutti insieme, ma per il momento è il massimo che ci è consentito. Siamo consapevoli che la normalità non è questa, ma allo stesso tempo vogliamo cercare di fare tutto il possibile per tornare ad avervi al nostro fianco.

Per questo abbiamo voluto applicare per questa circostanza l’opportunità contemplata dal Dpcm n.198 del 07/08/2020, grazie anche all’assenso ricevuto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Parma e del Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Parma.

I 1.000 spettatori consentiti verranno equamente divisi in due diversi settori dell’impianto, la Tribuna Petitot e la Curva Nord. Saranno disponibili, acquistandoli on line, cinquecento biglietti per ognuno di questi due settori con relativo posto assegnato.

VENDITA BIGLIETTI

I titoli di ingresso di Tribuna Petitot e di Curva Nord, che saranno nominativi, si potranno acquistare esclusivamente on line sul circuito Ticketone (cliccare qui per procedere all’acquisto).

Questo il loro listino prezzi:

· Tribuna Petitot 10 Euro (intero), 5 Euro (Under 14)

· Curva Nord 5 Euro

A ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato (sia seduti che in piedi) dal proprio titolare.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO E DI COMPORTAMENTO

Nelle fasi di accesso allo Stadio Tardini e durante la partita, gli spettatori presenti titolari di regolare titolo di ingresso dovranno attenersi alle disposizioni del Regolamento d’Uso del Tardini (cliccare qui), che nei mesi scorsi è stato adeguato alle contingenti necessità dell’emergenza Covid-19.

In fase di accesso, fine di evitare assembramenti, tutti i controlli, anche quelli del biglietto (é necessario presentarsi, come sempre, con un proprio documento d’identità valido), si svolgeranno all’interno delle aree cortilizie, per garantire il massimo distanziamento delle persone.

All’ingresso sarà verificata la temperatura corporea. Se sarà maggiore ai 37,5°, sarà applicato il divieto di accesso.

All’interno dell’impianto sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sia stando nel proprio posto assegnato (sia in piedi che seduti) che durante gli eventuali spostamenti.

In ogni settore sarà garantito l’uso dei servizi igienici, che sarà contingentato con il controllo di personale steward.

Con le stesse modalità si potrà usufruire del servizio bar, attivo nei limiti della normativa attualmente prevista per la mescita".