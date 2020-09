Addio a Gianfranco Migliazzi, imprenditore, storico tifoso e "pilastro" del Parma calcio

Parma e la Parma crociata piangono Gianfranco Migliazzi: imprenditore, appassionato di calcio e tifoso del Parma. Migliazzi è stato il dirigente accompagnatore simbolo della squadra. Un ruolo che rivestì, con immensa passione, per un ventennio dall’avvento del presidente Ernesto Ceresini (stagione 1976/1977) fino al 1995. A darne l'annuncio è il Parma calcio.

.Prima della partita amichevole odierna allo stadio Ennio Tardini contro l’Empoli, sarà osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Migliazzi, da sempre tifoso Crociato, é stato uno dei protagonisti della secolare storia del Parma. Partecipò in prima persona, dando un contributo importante, a tre promozioni in Serie B (1979, 1984 e 1986), alla storica promozione in Serie A del 1990 e alla conquista dei trofei, la Coppa Italia del 1992, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea del 1993, la Coppa Uefa del 1995. Nel Parma Calcio fino agli Anni Ottanta si occupò anche della gestione delle prime sponsorizzazioni. Proprio lui, che con la sua azienda, è sempre stato vicino al club, anche in queste stagioni della rinascita sino al ritorno in Serie A.