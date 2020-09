Parma-Empoli 0-2

In un Tardini "sold out" con i mille tifosi previsti per la prima riapertura di uno stadio in serie A, il Parma di Liverani affronta l'Empoli in amichevole. Seconda uscita stagionale per i crociati dopo quella con il Carpi (2-0). Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianfranco Migliazzi.

Non ci sono i Boys Mascherina sempre indossata, biglietti venduti on line con posti assegnati e distanziati, controllo della temperatura all’ingresso e niente tornelli per permettere un filtraggio migliore del pubblico. Questi gli accorgimenti decisi dal Parma. L’esperimento sembra essere pienamente riuscito. In curva nord e nella tribuna Petitot, i settori aperti, pubblico molto disciplinato che incita le squadre ma senza alcun assembramento. Diversi tifosi, per evitare problemi, si sono presentati allo stadio con anche un’ora e mezza di anticipo nonostante il gran caldo. Alla partita però manca il tifo organizzato del Parma. Il gruppo storico ultras Boys Parma 1977 ha deciso di disertare l'amichevole. «Purtroppo l’emergenza costringe a vivere la Curva come una platea di un teatro, non è il nostro modo, non è da Boys - scrivono in un comunicato - Resteremo quindi a malincuore fuori dal Tardini, in attesa che tornino le condizioni sanitarie, per tornare a fare il tifo».

Le formazioni:

Parma: Sepe, Laurini, Darmian, Bruno Alves, Pezzella, Hernani, Brugman, Grassi, Gervinho, SIligardi, Inglese

Empoli: Brignoli, Romagnoli, Mancuso, Stulac, Moreo La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, Pirrello, Terzic, Zurkowski

La cronaca

Nella ripresa Liverani fa ruotare la panchina. Entrano Radu per Alves al 1° minuto e dopo 15 minuti Colombi per Sepe e Sprocati per Siligardi, Al 18' Dezi per Brugman e Ricci per Pezzella. Il risultato però non cambia

Primo tempo

Dopo 26' 0-0, c'è il cooling break. Gara godibile ma dai ritmi comprensibilmente bassi. Una chance per parte finora: Siligardi per i crociati e Zurkowski per i toscani.

Altra buona occasione dell'Empoli con Mancuso, esce bene Sepe che costringe l'attaccante ad allargarsi, è il preludio al gol: al secondo tentativo Mancuso infila Sepe.

Il Parma vicino al pareggio con SIligardi e Grassi ma si salva in qualche modo Brignoli. Il Parma ora spinge, ma su contropiede è Mancuso che trova di nuovo il gol al 40'.