Tre domeniche mai alla stessa ora e un lunedì per l'inizio del campionato.

Il Parma Calcio 1913 comunica che, in preparazione alla stagione 2020-2021, giovedì 10 settembre è in programma un nuovo test amichevole. I crociati giocheranno al Centro Sportivo di Collecchio contro la Pro Sesto (fischio d’inizio alle 17:30) a porte chiuse.

La Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari degli anticipi relativi alle prime quattro giornate del prossimo campionato di Serie A Tim 2020-2021.

Il Parma inizierà la stagione allo Stadio ”Ennio Tardini” affrontando il Napoli: il match si giocherà domenica 20 settembre alle 12.30 e sarà trasmesso su DAZN.

I crociati proseguiranno il loro cammino a Bologna, lunedì 28 settembre (ore 20.45, Sky) mentre nella terza giornata giocheranno in casa contro l’Hellas Verona domenica 4 ottobre (ore 15.00, Sky). In trasferta, invece, la quarta giornata a Udine: il Parma scenderà in campo il 18 ottobre domenica alle ore 18.00 e la partita sarà trasmessa su Sky.