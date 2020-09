Il tabellone di Coppa Italia fa fibrillare i tifosi crociati: possibile il derby con la Reggiana

Inizierà mercoledì 23 settembre con il primo turno eliminatorio la Coppa Italia 2020/2021, per concludersi con la finale che andrà in scena il 19 maggio. Le otto teste di serie (Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan, Napoli, Sassuolo) accedono direttamente agli ottavi (13-20 gennaio), mentre le restanti dodici squadre della massima serie partiranno del terzo turno eliminatorio (28 ottobre). Possibile stracittadina di Genova al quarto turno (25 novembre), possibile derby di Milano ai quarti di finale (27 gennaio), mentre in semifinale (3-10 febbraio) potrebbe andare in scena il derby di Roma. Un tabellone che fa entrare in fibrillazione i tifosi del Parma e non solo. Già perchè i crociati ai sedicesimi potrebbero beccare la Reggiana. Due turni per i granata (Monopoli, Modena, Cosenza, Alessandria e Sambenedettese sul cammino) e uno per i crociati (Pescara o Catania) e il nostro derby di Coppa Italia è servito.

