Amichevole Parma-Pro Sesto

Terza amichevole del Parma, oggi a Collecchio, con la Pro Sesto (squadra che milita in serie C). Alla fine del primo tempo i crociati serano in vantaggio 1-0. Ha segnato su rigore Inglese. Penalty guadagnato (e "ceduto") da Cornelius. Tre buone trame del Parma hanno creato altrettante occasioni. Bene due spunti, pericolosi, di Hernani e Brugman. Primi minuti con svariati cambi. Subito protagonisti Balogh e Pezzella con due giocate pregevoli e Gervinho con un'occaasionissima. Testa di Cornelius insidiosissima, bloccata dal portiere milanese. Parma scintillante e intenso nell'inizio della ripresa. Spinta che porta i risultati con i gol di Darmian al 55', Dezi al 58', Gervinho al 62', Simonetti al 68' e Siligardi al 79'.

