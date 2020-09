I segreti della maglia (tessuto) crociata antivirale

Il nuovo filato impiegato per la produzione di Ti-energy ottiene un’eccezionale conferma. Studiato e messo a punto dalla Sezione Ricerca e Sviluppo di Erreà Sport, Ti-energy è dotato di proprietà antivirale ora scientificamente quantificata in laboratorio.



Gli studi condotti hanno, infatti, dimostrato che il tessuto Ti-Energy se messo in contatto in laboratorio con coronavirus HCov-OC43 è in grado determinare una riduzione massiva della carica virale, pari ad una riduzione di valore log 4,5 dopo 1 ora di contatto. Questo significa che il tessuto Ti-Energy ha dimostrato una capacità di ridurre la contaminazione virale da Coronavirus HCoV-OC43 superiore al 99.9% rispetto alla contaminazione iniziale in test di laboratorio.



Si tratta di un successo straordinario raggiunto in ambito tessile ottenuto grazie all’impiego di due distinte tecnologie: il trattamento Minusnine J1+ per conferire estrema impermeabilità ai liquidi e la presenza di nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate permanente nelle fibre di tessuto per ottenere efficacia antimicrobica. Questa duplice funzionalizzazione consente al tessuto di diventare un’efficace barriera protettiva contro droplet, liquidi e microrganismi (batteri, funghi, virus).

© RIPRODUZIONE RISERVATA