Parma, alle 15 amichevole a Collecchio contro il Genoa dell'ex ds Faggiano

L'annuncio è arrivato, a sorpresa, ieri: oggi pomeriggio alle 15 al centro sportivo di Collecchio, ovviamente a porte chiuse, il Parma affronterà in amichevole il Genoa nel quarto test precampionato di questa stagione che ha tempi molto accelerati rispetto al passato.

IL RITORNO DI FAGGIANO

A sette giorni dall'esordio in campionato contro il Napoli (in calendario per le 12,30 di domenica prossima al Tardini), i crociati, dopo due avversarie di serie C (Carpi e Pro Sesto) e una di B (l'Empoli), affronteranno una pari categoria. Ma, al di là dell'importanza delle indicazioni che Liverani potrà ricavare da questo incontro, lo spunto più interessante è dato dal ritorno a Parma a poco più di un mese di distanza dal suo improvviso addio, di Daniele Faggiano, il ds che in 4 anni di conduzione tecnica del mercato ha conquistato due promozioni e due salvezze. Un ritorno, il suo, suggestivo e che riempie di un pizzico di interesse di più un incontro che comunque sarà importante anche per Maran, tecnico ingaggiato dai grifoni che arriva dall'esonero di Cagliari, dove era stato chiamato da Marcello Carli, attuale ds del Parma.

PARMA (QUASI) AL COMPLETO

Liverani potrà disporre oggi della rosa attuale (che potrebbe però cambiare nei prossimi 7 giorni) quasi al completo. All'appello dell'allenamento di ieri, caratterizzato da esercizi di riscaldamento e attivazione seguiti da un'esercitazione tattica e da un lavoro sulle palle inattive, mancavano soltanto gli infortunati Gagliolo, Scozzarella e Gazzola. Dunque, il tecnico romano potrà scegliere quali elementi schierare, probabilmente riproponendo di nuovo lo schema del 4-3-1-2 con il trequartista mostrato per la prima volta giovedì con la Pro Sesto. Interessante sarà vedere se verrà riproposta la "coppia pesante" Inglese-Cornelius in avanti, mentre per il ruolo di trequartista potrebbe esserci una novità, magari con l'inserimento in quel ruolo di Kucka, visto che Hernani ha un po' sofferto nella posizione più avanzata. A centrocampo Brugman dovrebbe essere ancora il centrale, con Grassi e Kurtic o Hernani ai lati, mentre in difesa potrebbe essere il turno nell'undici iniziale di Pezzella, che con la Pro Sesto nella ripresa si è dimostrato in palla. A fianco di Bruno Alves potrebbe essere riconfermato Dermaku, visto che Iacoponi è reduce da qualche giorno di stop, mentre sulla destra Liverani potrebbe provare Laurini, rimasto in panchina contro la Pro Sesto, con Darmian come alternativa.

IL CANTIERE GENOA

Se il Parma è ancora in una fase interlocutoria del mercato (fra voci dell'arrivo della nuova proprietà statunitense e difficoltà di cessione dei big), il Genoa è ancora un "work in progress". Faggiano ha abituato i tifosi del Parma a colpi soprattutto nelle giornate finali del mercato e finora a Genova non ha ancora concluso grandi affari. Qualche rientro e qualche fine prestito, ma ancora nessun colpo importante. Giovedì, in amichevole con la Carrarese, anch'essa di serie C, Maran ha visto la sua squadra, schierata in realtà con molte riserve perché due giorni prima c'era stata la partita battere gli apuani in rimonta per 2 a 1. Ma anche per lui il lavoro di sgrossamento dei giocatori è ancora in pieno svolgimento. Il Genoa, che ha affrontato il Carpi subito dopo che i modenesi avevano giocato con il Parma battendolo per 2 a 1, ieri mattina si è allenato a Pegli. A Collecchio oggi si potrebbe vedere in rossoblù l'ultimo acquisto, l'attaccante 21enne Joel Asoro, svedese di origini ghanesi, arrivato dallo Swansea e paragonato addirittura ad Eto'o. Davanti ci sono poi anche Pinamonti e Favilli, mentre tra i pali ci dovrebbe essere Perin, ritornato in Liguria a inizio mercato. La difesa a tre dovrebbe vedere l'esordio del neo acquisto Czyborra, tedesco arrivato dall'Atalanta, mentre il centrocampo dovrebbe schierarsi a 5, con Favilli e Asencio probabile coppia offensiva, visto l'annunciato ritardo di condizione di Pinamonti. In ogni caso, quello di oggi pomeriggio sarà un test importante per capire il livello di preparazione dei crociati: fra sette giorni si inizia a fare sul serio e tempo per gli esperimenti, ormai, ne è rimasto poco. E per i tifosi interessati a capire che Parma stia forgiando Liverani, il match sarà trasmesso in diretta Facebook sul profilo del Parma a partire dalle 15. g.l.z.



