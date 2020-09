Verso Parma-Napoli: Kurtic squalificato, Gervinho in dubbio

Verso Parma-Napoli: domenica alle 12.30 al Tardini prima di campionato per i crociati. Ecco le ultime sulle formazioni

PARMA: KURTIC SQUALIFICATO, GERVINHO IN DUBBIO Non avrà Kurtic, che deve scontare un turno di squalifica, e forse Gervinho, alle prese con problemi fisici. Sono queste le possibili assenze che dovrà sopportare Fabio Liverani nel primo impegno della stagione contro il Napoli. Reduce dal successo in amichevole con il Genoa, vittoria 1-0 con rete di Karamoh, il tecnico ex Lecce dovrebbe riproporre il 4-3-1-2 con Kucka trequartista alle spalle dei due attaccanti che Liverani deve scegliere fra Inglese, Cornelius e Karamoh. Al Tardini potrebbe esserci in tribuna anche Kyle Krause, il magnate americano che starebbe chiudendo in queste ore l'accordo con l’attuale proprietà per rilevare il 60% del pacchetto azionario del club crociato. Domani potrebbe essere il giorno decisivo e domenica debutto allo stadio parmigiano.

NAPOLI: ROSA AL COMPLETO PER GATTUSO, MILIK VERSO LA ROMA Nessun infortunato per il Napoli che comincia la stagione a Parma con la rosa al completo. Gattuso sembra orientato a schierare ancora il 4-3-3 dello scorso campionato in attesa di provare al meglio la transizione al 4-2-3-1. Favorito per la porta Meret, che ritrova la concorrenza con Ospina, mentre davanti Gattuso deve scegliere tra Osimhen e Petagna. Allenamento in solitaria anche oggi per Milik che potrebbe presto passare alla Roma.