Parma "americano", oggi l'annuncio

Sono ore decisive per il passaggio del pacchetto di maggioranza del Parma calcio 1913 da Nuovo Inizio al gruppo americano Krause. In mattinata verranno ultimati i passaggi procedurali e poi inizierà di fatto l’era del Parma “americano”. Kyle Krause (a capo del gruppo che lo scorso anno ha fatturato 2,8 miliardi di dollari) è atterrato stamattina insieme alla moglie alle 9.30 all’aeroporto Verdi. Per le prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del club sulla chiusura della trattativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA parma calcio