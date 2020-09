E' con un tweet tutto parmigiano che cominica il secondo giorno in città di Kyle Krause, da ieri nuovo patron del Parma Calcio. Nel "cinguettio" ci sono l'immagine della doppia pagina della Gazzetta in cui compare la sua intervista in esclusiva, e un "Buongiorno Parma" corredato da due cuori, uno giallo e uno blu. Krause ha già annunciato che domenica sarà al Tardini per la prima sfida di campionato.