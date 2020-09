Parma-Napoli

A metà tempo si vede il Parma in avanti da qualche minuto: pallone sui piedi dei crociati a impostare

Pochi brividi dopo 20' con il tema della partita che non cambia: Napoli a macinare gioco, il Parma controlla con tranquillità e ordine. La prima "conclusione" del Parma è a metà del primo tempo con un tiro di inglese rimpallato. Meret controlla tranquillamente

Liverani e Gattuso, dopo 15' si agitano sulle partite dando suggerimenti a voce alta. Da segnalare un inserimento di Cornelius, "murato" dalla difesa partenopea.

Primi 10' di gioco, più Napoli a fare gioco, a impostare, ma il Parma si difende con ordine e senza affanni. La prima trama pericolosa per i partenopei è proprio al 10'. La difesa crociata spazza.

Brivido al 3' con Mertens che cade in area dopo un contatto con Pezzella, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Le due squadre si stanno studiando. Da segnalare un bell'aggancio in avanti di Inglese, ma la difesa azzurra blocca.

Nuovo allenatore, nuovo ds e nuovo presidente: il Parma debutta in tutti sensi oggi contro il Napoli al Tardini nel debutto del campionato. Un'altra novità: mille tifosi presenti allo stadio. In tribuna anche il nuovo patron, Kyle Krause.

Le formazioni

PARMA

1 Sepe

36 Darmian

22 Alves

2 Iacoponi

3 Pezzella

23 Hernani

15 Brugman

8 Grassi

33 Kucka

45 Inglese

11 Cornelius

NAPOLI

1 Meret

22 Di Lorenzo

44 Manolas

26 Koulibaly

23 Hysaj

20 Zielinski

4 Demme

8 Ruiz

21 Politano

14 Mertens

24 Insigne

La presentazione della partita

Da una parte, un clima di comprensibile festa per l'arrivo al Parma di un nuovo convincente azionista di maggioranza, quel Kyle Krause che è un po' un Re Mida del Mid West, fa affari di successo ovunque volge lo sguardo. Dall'altra la necessità di non distrarsi, di affrontare il primo turno di campionato senza che l'intensità della concentrazione sia annacquata dagli spalti vuoti o peggio ancora dal mercato in pieno ''baillamme''.

Insomma, psicologicamente questo debutto è già un bel test per il nuovo-vecchio Parma. Non c'è un solo innesto diverso, mentre mancheranno, per motivi diversi, Kulusevski, Barillà, Caprari, Gagliolo e Gervinho. Senza questi quattro elementi mancheranno, sulla carta, 23 dei 56 gol segnati l'anno scorso dal Parma in campionato. E allora Liverani per non sfigurare al debutto dovrà sperare che sboccino già alla prima giornata fiori nuovi nel suo giardino. Pensiamo caso mai a un ritrovato Inglese, o a un Karamoh che metta finalmente la testa a posto e trovi con continuità quei bagliori di eccellente rendimento intravisto l'anno scorso contro Inter e Fiorentina. Poi c'è da vedere come Kucka saprà interpretare la funzione di trequartista che gli verrà affidata. Contro il Genoa lo slovacco non aveva certo incantato ma quello è un ruolo che necessita di un certo rodaggio, Nell'interpretazione moderna del ruolo Kucka ha le armi per riuscire bene ma dev'essere il primo a convincersene. A centrocampo, con Scozzarella e Kurtic out, il trio titolare oggi ha come alternative solo Dezi e Simonetti, o eventualmente Kucka se gli subentrerà Siligardi.

Oggi l'avversario è il Napoli e non inganni la doppia vittoria crociata della passata stagione. basta leggere la rosa dei partenopei per capire che in questo momento anche la squadra B, fatta con la sola panchina, sulla carta è superiore al Parma. Detto questo, non perdere una partita come quella di oggi va già considerato un successo. Che poi l'intenzione di chi va in campo sia sempre quella di vincere è lecito e anzi giusto, purché non induca a autolesionistici regali all'avversario.

In poche parole, visto il momento della stagione, con la miglior condizione fisica ancora lontana, e visto il gap tecnico, sarà ben difficile che la squadra crociata possa pressare alto con costanza per tenere corta la squadra e rubare palla più vicino alla porta avversaria. Sarebbe già bello e sufficiente che situazioni del genere si verificassero a intermittenza. Oggi insomma bisognerà fare di necessità virtù considerando che il Napoli, fin dai tempi di Sarri è una delle squadre che più esercitano il possesso palla. Gattuso ha tre nuove pedine a disposizione: Oshimen, Petagna e Rrahmani. Pare che solo il primo possa partire titolare, ma a noi, a marzo, bastò Petagna (su rigore) per alzare bandiera bianca contro la derelitta Spal. In compenso mancheranno Milik e Callejon, e quindi è ancora da vedere che il Napoli oggi sia più forte di qualche mese fa.

Sarà certamente una bella partita perché entrambe le squadre vorranno essere propositive. I tifosi del Parma dovranno accontentarsi dello streaming di Dazn, ma in tribuna ci sarà il nuovo patron Kyle Krause. Ci conforta il fatto che un'eventuale sconfitta non lo demoralizzerà anche perché nello sport americano (senza retrocessioni) perdere ha un peso diverso e non guasta l'umore dei tifosi per una settimana. Detto questo, pero, sarebbe bello festeggiare il suo arrivo con una prestazione vigorosa accompagnata da un risultato positivo. A chiudere una settimana storica.