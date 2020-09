"Darò tutto per far crescere il Parma", visita del nuovo patron crociato in municipio

Kyle Krause il nuovo Presidente del Parma Calcio 1913 e la moglie Sharon sono stati ricevuti dal Sindaco Federico Pizzarotti e dal Vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi. Con loro Marco Ferrari e Giacomo Malmesi. Un incontro di conoscenza e di ben venuto al neo Presidente nella nostra città. "Siamo molto felici di accogliervi a Parma che da sempre ha un forte attaccamento alla sua squadra e un cuore giallo blu che batte. Siamo certi che presto potrete sentire da vicino il calore della nostra tifoseria e dell'intera città" ha detto il Sindaco Federico Pizzarotti. "Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno. Darò tutto per fare crescere il nostro sport, la nostra squadra e il numero dei nostri sostenitori a Parma, in Italia e nel mondo intero" ha sottolineato il Presidente Krause.

