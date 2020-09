"My first signing as President. Can you guess what player we signed? #ForzaParma" Questo il testo del Tweet di Kyle Krause, il nouvo proprietario del Parma, che tradotto vuol dire: "La mia prima firma da presidente. Riuscite a indovinare quale giocatore abbiamo ingaggiato?". I nomi papabili sono due: Lautaro Valenti, difensore centrale del Lanus classe '99, e Zeqiri del Losanna, attaccante. Presto sapremo.