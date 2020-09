Krause "stuzzica" e il web (e i tifosi) risponde: "Il Parma ha preso Valenti", un gigante con il vizio del gol

Prosegue e cresce il feeling tra il nuovo patron crociato, Kyle Krause, e i tifosi del Parma. E la città. Dopo il post in cui simpaticamente l'imprenditore americano chiede (postando una foto in cui firma un foglio) "Indovinate chi ho comprato" (leggi), il tam tam sul web è partito. Sui siti specializzati è arrivata la risposta, amplificata poi dai post dei tifosi. Sembra che il primo colpo di Krause sia Lautaro Valenti, difensore classe '99, nato a Rosario e attualmente in forza al Lanus, fin settore giovanile. Un gigante di quasi un metro e 90 di 88 kg col vizio del gol.





