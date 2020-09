Nei 24 convocati per Bologna non c'è Inglese (distrazione muscolare)

‌Al termine della seduta di rifinitura l'allenatore del Parma, Fabio Liverani, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Bologna, in programma domani alle 20.45 allo Stadio "Renato Dall’Ara" e valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. In elenco ci sono i portieri Alastra, Colombi e Sepe; i difensori Bruno Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella e Ricci; i centrocampisti Brugman, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kasa, Kucka e Simonetti; gli attaccanti Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Siligardi e Sprocati. Roberto Inglese, invece, non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una distrazione muscolare al soleo destro, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

"Siamo due squadre che arrivano da una sconfitta, c'è voglia di ripartire, di fare sicuramente meglio sotto il profilo del risultato. Mi aspetto una partita difficile, come il campionato italiano", spiega Fabio Liverani in vista della gara di domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. "Mi aspetto sempre delle difficoltà - prosegue Liverani - ma anche un po' di progresso da parte della squadra. Vedremo che tipo di partita uscirà". Il mercato resterà aperto fino al prossimo 5 ottobre ma intanto il tecnico dei gialloblù si aspetta una crescita da parte degli elementi che ha già in rosa: "Dentro alla partita ci sono più partite, questo lo dico sempre: c'è la fase difensiva, c'è la fase di studio, c'è la possibilità di cambiare le partite. Credo che la crescita di interpretare bene la partita è quello che più mi aspetto".

Secondo Liverani è ancora presto per definire il Parma che sarà: "Credo che potremo lavorare sul nostro progetto quando il 5 ottobre si chiuderà il mercato e avremo una rosa completa con caratteristiche e calciatori di questa squadra. Ad oggi siamo un cantiere aperto, siamo un cantiere sia numericamente che di struttura di lavoro. Lo avevamo messo in preventivo. Capisco che ci sono le partite e si vogliono i risultati ma purtroppo il tempo ci vuole per poter costruire qualcosa".