Bologna-Parma

Le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Bani, Denswil, Mbaye, Baldursson, Dominguez, Medel, Svanberg, Orsolini, Sansone, Santander, Vignato.

Allenatore: Mihajlovic.



PARMA (4-3-1-2): Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh.

A disposizione: Colombi, Alastra, Pezzella, Balogh, Grassi, Dermaku, Siligardi, Ricci, Simonetti, Kasa, Sprocati, Adorante.

Allenatore: Liverani.

Andreas Cornelius a scopo precauzionale non è a disposizione per la gara a causa di un risentimento muscolare agli adduttori di sinistra, avvertito nell’ultima seduta d’allenamento.

La presentazione del match

Sarà ancora un Parma in emergenza quello che stasera nell'ultima partita della seconda giornata cercherà i primi punti stagionali sul campo del Bologna. In emergenza sotto due aspetti: da un lato la ristrutturazione della rosa, che procede a rilento tant'è che Liverani oggi non avrà a disposizione nessun elemento nuovo. Dall'altro le condizioni fisiche. Si fermato ancora una volta Roberto Inglese. Un problema al polpaccio destro che verrà valutato nelle prossime ore lo terrà fuori da questa e quasi sicuramente almeno dalla prossima partita. Aggiungiamo i forfait annunciati di Gagliolo e Scozzarella, mettiamoci che Gervinho ha svolto solo due allenamenti con i compagni, che Pezzella è rientrato ieri e chiudiamo il cerchio con il caso Kurtic. Lo sloveno è rimasto a casa perché il Parma teme di rischiare lo 0-3 a tavolino avendolo lasciato fuori lista contro il Napoli quand'era squalificato. Una questione di lana caprina (in teoria da fuorilista non sconta la squalifica) ma si sa che certi ambienti sono pieni di azzeccagarbugli, quindi la società ha preferito non rischiare.

Alla fine ci rimette il solito Liverani, che a centrocampo ha gli uomini contati più Dezi e Simonetti.